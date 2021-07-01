2021/07/01 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قاد وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيلد، الذي توفى أمس الأربعاء، حربي بلاده في العراق وأفغانستان خلال رئاسة جورج دبليو بوش، عن 88 عاما في ولاية نيو مكسيكو، حسبما أعلنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قاد الحرب على العراق..



تفاصيل عن حياة دونالد رامسفيلد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاد الحرب على العراق.. تفاصيل عن حياة دونالد رامسفيلد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاد الحرب على العراق.. تفاصيل عن حياة دونالد رامسفيلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).