ارهابيو داعش يتسللون الى قرية في داقوق

2021/07/01 | 09:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام ارهابيون من تنظيم داعش بالتسلل الى قرية حسن شلال في قضاء داقوق في وقت متأخر من ليلة امس الاربعاء.

وقال ادريس حاجي عادل نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان عددا من ارهابي داعش تسللوا الى قرية حسن شلال، مشيرا الى ان اثنين من المواطنين من القومية العربية اصيبوا بنيران الارهابيين.

واضاف ان اشتباكا عنيفا اندلع بعدها بين الارهابيين وقوات الشرطة الاتحادية اثر تسلل الارهابيين الى القرية.

PUKmedia / سامان يارويس

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