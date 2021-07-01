كورونا يمنع استضافة وزير اتحادي في مجلس النواب

2021/07/01 | 09:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعنلت وزارة الزراعة الاتحادية عدم تمكن وزيرها محمد الخفاجي من حضور جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في كتابه وجهته الى رئاسة مجلس النواب ان وزيرها الخفاجي مصاب بفايروس كورونا ولا يستطيع الحضور لجلسة اليوم.

يذكر ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه، امس الثلاثاء، انتقاداً شديداً لوزير الزراعة بعد الحديث عن تهديده بـ"كسر رجل" نائبة، داعياً الى "المضي بالاجراءات القانونية الخميس المقبل باستضافة الوزير او تقديم سؤال شفهي من هي النائبة التي اشار لها في الاعلام".

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