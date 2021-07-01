2021/07/01 | 09:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس التعامل بجواز سفر اللقاح، وهو عبارة عن شهادة رقمية للمطعمين ضد فيروس كورونا، إلا أن هذه الشهادة لم تعتمد جرعات لقاح أسترازينيكا المنتجة في الهند، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرعات لقاح أسترازينيكا المنتجة في الهند لن تعتمد بجواز سفر اللقاح الأوروبي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرعات لقاح أسترازينيكا المنتجة في الهند لن تعتمد بجواز سفر اللقاح الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).