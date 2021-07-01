التطور الرأسمالي هزم نظرية ماركس الرأسمالية اصبحت طريق للتطور والديموقراطية - نبيل عودة

2021/07/01 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة *كنا ضحية حلم جميل، اسمه الاشتراكية، حلم انساني، لم تنشأ القاعدة المادية والثقافية لتطبيقه* واجب الدولة يجب ان يتعمق أكثر بأن تكون الضامن باتجاه توزيع عادل للثروة الاجتماعية.



هنا يجب ان يبرز دور اليسار الاجتماعي*نبيل عودةلفت انتباهي موضوع التطور الاقتصادي وارتباطه بتطبيق الديموقراطية، لدرجة اني بت استنتج الكثير من المواقف التي لم اطرحها بوضوح كامل بعد، خوفا من التسرع قبل الفهم الكامل لما ي ......





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