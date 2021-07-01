اليوم.. قمة ملتهبة تجمع الصقور والقيثارة في ختام الجولة الـ34

2021/07/01 | 09:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ميثم الخفاجي تتجه انظار عشاق الدوري العراقي الممتاز في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس الى ملعب الشعب الدولي الذي سيحتضن مباراة الديربي الملتهبة كصيف تموز، تجمع المتصدر والوصيف، فريقي القوة الجوية والشرطة في ختام مباريات الجولة الرابعة والعشرين من المنافسة المحلية. وترنو كتيبة الصقور الى تخطي عقبة اقرب منافسيه والتمسك بمقدمة الترتيب لحسم اللقب بلامنازع، لاسيما وانه يبتعد بفارق جيد من النقاط عن الشرطة وبواقع ثماني نقاط ، معولا على حنكة مدربه ايوب اوديشو وخبرته في مثل هكذا مواجهات مهمة، سعياً لتعويض نتيجة التعادل السلبي الذي انتهت بها مباراة الذهاب في المرحلة الاولى من المسابقة . من جانبه يتطلع فريق القيثارة الخضراء لتحقيق الفوز وتقليص الفارق معولا على نجومه اللامعين بقيادة المدرب الصربي الكسندر اليتش، الذي يعتقد ان نهاية الدوري لازالت مبكرة والحديث عن اللقب له بقية .وسيدير اللقاء الطاقم التحكيمي المؤلف من واثق محمد حكم ساحة، وجهاد عطية مساعداً اول، واحمد صباح مساعداً ثانٍ، واياد مزاحم حكماً رابعاً، مقيم الحكام سمير شبيب.وفي مواجهة ثانية، يحل فريق الزوراء صاحب المركز الثالث ضيفاً على السماوة القابع في قعر الترتيب، في مباراة يامل فيها رجال المدرب راضي شنيشل بالعودة الى العاصمة بالنقاط الثلاث، ومواصلة المنافسة على وصافة الدوري وبقائه بين كبار الفرق .وفي مباراة اخرى يلتقي الكرخ صاحب المركز العاشر بمضيفه الكهرباء الرابع عشر على ملعب الساحر احمد راضي في موقعة يطمح فيها الطرفان الى تحقيق نتيجة طيبة وتحسين موقعهما في سلم الترتيب. ويحتضن ملعب التاجي لقاء الحدود التاسع عشر واربيل صاحب الترتيب الثالث عشر، فيما يستضيف نفط البصرة صاحب المركز الحادي عشر نظيره نفط ميسان العاشر في ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة، واخيراً يحل الصناعات الكهربائية السابع عشر ضيفا على النجف الرابع على مرض ملعب النجف الاولمبي .

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