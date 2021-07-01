قضية «الفتنة» في الأردن: طلب قضائي بحضور الأمير حمزة إلى المحكمة

2021/07/01 | 09:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قال محام، أمس الأربعاء، إن الأمير حمزة من بين الشهود الذين سيطلب منهم فريق الدفاع عن باسم عوض الله أحد المقربين السابقين من العاهل الأردني الملك عبد الله، والذي يُحاكم بتهمة التحريض على زعزعة استقرار المملكة، الحضور للإدلاء بشهاداتهم.

وقال المحامي محمد العفيف لرويترز إن القرار يعود للمحكمة بشأن دعوة الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، للحضور كشاهد.



وأضاف «طالبنا بـ 25 شاهدا منهم الأمير حمزة».



وبدأت المحاكمة الأسبوع الماضي خلف الأبواب المغلقة، وقالت السلطات إن الجلسات سرية نظرا لحساسية القضية.

وكانت الفضيحة قد هزت الأردن لدى ظهورها في آذار الماضي لأنها كشفت على ما يبدو عن انقسامات داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة التي كانت رمزا للاستقرار في منطقة مضطربة في السنوات القليلة الماضية.



واتُّهم الأمير حمزة، الذي يمثل محور القضية، بالتواصل مع أطراف لها صلات بجهات خارجية لتقويض سلطة الملك.

وتفادى العقوبة في نيسان الماضي بعدما تعهد بالولاء للملك، نازعا فتــــيل أزمة أدت لوضعه قيد الإقامة الجبرية في المنزل.

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