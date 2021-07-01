محافظ البصرة يعد بعودة استقرار التيار الكهربائي

2021/07/01 | 09:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وعدت الحكومة المحلية في البصرة بأن الساعات القليلة المقبلة ستشهد عودة استقرار التيار الكهربائي في المحافظة خصوصاً بعد استئناف ضخ الغاز الإيراني الذي بدوره سيقوم بتشغيل عدد من المحطات الكهربائية ومنها محطة شط البصرة التي تعمل بالوقود الثقيل وهذا يتسبب بمشاكل فنية.



وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريح صحفي إن معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في البصرة بالوقت الحالي 3182 ميغا واط في حين تصل الحاجة إلى 4000 ميغا واط للعودة إلى خمس ساعات تجهيز مقابل ساعة واحدة إطفاء وهذا ما تعمل عليه الكوادر في الوقت الحالي.



وأشار العيداني إلى أن كوادر نقل وإنتاج الطاقة عملوا على إعادة استقرار التيار الكهربائي وهذا ما تحقق على أرض الواقع.



وحول إمكانية فصل التيار الكهربائي في البصرة عن الشبكة الوطنية قال العيداني إن هذا الخطوة تحتاج إلى عملية أو عمليتين من أجل تحقيقها ولكن في حال استمرت عملية الأعطال التي تتسبب بإطفاء الكهرباء من خارج المحافظة فسيكون الحل هو الفصل ولا يمكن أن نتحمل أخطاء الآخرين وخصوصاً أن البصرة صرفت مبالغ كبيرة على مشاريع التيار الكهربائي.



وأضاف أن الحكومة المحلية ستقوم بدعم الكوادر والمشاريع الكهربائية في الوقت الحالي من أجل استقرار التيار الكهربائي.

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