2021/07/01 | 09:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند الألماني للتعاقد مع المهاجم الواعد جايدون سانشو لمدة 5 سنوات مقابل 100 مليون دولار، وفق ما أفادت تقارير صحفية الأربعاء.وارتبط سانشو البالغ 21 عاما بالانتقال إلى ملعب “أولد ترافورد” منذ العام الماضي ويبدو أن المهمة أنجزت.بعد أن رفض يونايتد دفع مبلغ 100 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع دورتموند لشراء سانشو) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع دورتموند لشراء سانشو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).