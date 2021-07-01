2021/07/01 | 10:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد ليوم الخميس (1 تموز 2021).سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية ببغداد ـ سجل 147.250 دينارا، مقابل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار الدولار في السوق العراقية لليوم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الدولار في السوق العراقية لليوم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الدولار في السوق العراقية لليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).