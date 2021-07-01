مجلس النواب الأميركي يقرّ تشكيل لجنة للتحقيق باقتحام الكونغرس

2021/07/01 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء على تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب قبل ستة أشهر، وذلك بعد أن منع الجمهوريون إجراء تحقيق مستقل.وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي … Readmore

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