2021/07/01 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي البابا فرنسيس الخميس عشرة من أبرز رجال الدين المسيحيين اللبنانيين للبحث في الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب في بلدهم الذي يأمل زيارته قريبا.وسيستضيفهم في نزل القديسة مرثا في الفاتيكان، حيث يقيم الحبر الأعظم نفسه، قبل المشاركة في ما وصفه … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا فرنسيس يلتقي قادة كنائس لبنان اليوم الخميس) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا فرنسيس يلتقي قادة كنائس لبنان اليوم الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).