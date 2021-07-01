القبض على 6 متهمين بمواد قانونية مختلفة في الانبار

2021/07/01 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة الانبار، اليوم الخميس، القبض على (6) متهمين بمواد قانونية مختلفة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قسم شرطة الحبانية/ مركز شرطة حصيبة الشرقية تمكن من القبض على متهم وفق المادة 459 ق.ع ، وتم ايداعه التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".وتابع البيان، "قسم شرطة قضاء الرمادي/ مركز شرطة جويبة تمكن من القبض على متهم وفق المادة 456 ق.ع، وتم ايداعه التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

واشار الى، ان "مفرزة من مركز شرطة الحرية باسناد فوج طوارئ الانبار الثالث تمكن من القبض على متهم وفق احكام المادة 413 ق.ع، وتم ايداعه التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".ولفت البيان الى، أن "فوج طوارئ الانبار العاشر تمكن من القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة القانونية 28 مخدرات، وتم تسليمه الى جهة الطلب لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".واردف، أن "فوج طوارئ الانبار السابع عشر تمكن من القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة القانونية 413، وتم تسليمه الى مركز شرطة الحرية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وذكر البيان، أن "قسم شؤون السيطرات/ سيطرة الموظفين تمكن من القبض على متهم وفق احكام المادة 459 ق.ع، وتم تسليمه الى مركز شرطة الفلوجة لاتخاذ الاجراءات القانونية".وفي سياق متصل "تمكن فوج طوارئ الانبار الخامس عشر من العثور على كدس عتاد من مخلفات داعش الارهابي يحتوي على (٥٢)قنبرة هاون عيار 120 ملم، واطلاقة مدفع عيار 57 ملم عــددها (36)، ورشاش نوع MG3 باكستاني واحد،وشريـــط رشاش MG3 فئة 100 اطلاقة".

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