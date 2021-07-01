ارتفاع اسعار النفط قبل اجتماع اوبك+

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، مع انتظار المستثمرين قراراً من المنتجين الرئيسيين بشأن ما إذا كانوا سيواصلون أو يخففوا تخفيضات المعروض في النصف الثاني من العام.
وارتفع خام برنت لشهر سبتمبر/ أيلول 10 سنتات إلى 74.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:08 بتوقيت غرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أغسطس/آب 73.61 دولار للبرميل مرتفعا14 سنتاً .
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10٪ في يونيو/ حزيران بينما أضاف خام برنت أكثر من 8٪ ، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 2018 ، مع ارتفاع السفر في الصيف وتلقيح المزيد من الناس.
لكن تجدد عمليات الإغلاق في آسيا وسط انتشار فيروس COVID-19 شديد العدوى يحد من الطلب.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة ، استجابة لارتفاع الطلب ، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي.
توقع المحللون اتساع عجز المعروض عالميا في النصف الثاني مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+ ، في خفض الإنتاج مع ارتفاع الطلب.
وتعمل أوبك+ على تخفيف تخفيضات الإمدادات بين مايو/ايار، ويوليو/تموز بواقع 2.1 مليون برميل يومياَ وستجتمع يوم الخميس لتقرر ما إذا كانت ستبقى الإنتاج دون تغيير أو تعزز الإنتاج ، ربما بأكثر من مليون برميل يوميا أو أكثر من 0.5 مليون برميل يومياَ.
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