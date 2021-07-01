تعيين غلام حسين محسن إيجئي رئيسا للسلطة القضائية خلفا لرئيسي

2021/07/01 | 10:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ عين المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي (دام ظله)، اليوم الخميس، غلام حسين محسن إيجئي، رئيسا للسلطة القضائية خلفا لابراهيم رئيسي الذي انتخب رئيسا للبلاد في يونيو الماضي.وكان إيجئي يشغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية، فيما شغل سابقا منصب المتحدث باسمها.وكان ‏‎إيجئي عمل كذلك مدعيا عاما لإيران ما […]

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