2021/07/01 | 10:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مقررة لجنة الشباب والرياضة النيابية يوم الخميس، عدم وجود اية عراقيل امام التصويت على مشروع قانون الاندية الرياضية.

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم، جلسة رقم 3 من الفصل التشريعي الثاني للسنة ‏التشريعية الثالثة من الدورة ‏الانتخابية الرابعة.

للتصويت ومناقشة عدة مشاريع قوانين.

واوضحت النائبة آرزو محمود مقررة لجنة الشباب الرياضة النيابية لـPUKmedia: ان لجنة الشباب والرياضة النيابية بحثت في اجتماعها امس، قانون الاندية الرياضية، مؤكدة عدم وجود اية عراقيل امام التصويت على القانون.

واضافت: ان مشروع القانون جهاز للتصويت، وسوف يتم التصويت عليه اليوم.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: لا عراقيل امام التصويت على مشروع قانون الاندية الرياضية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: لا عراقيل امام التصويت على مشروع قانون الاندية الرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).