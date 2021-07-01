سيرجيو راموس يزيل شعار ريال مدريد!

2021/07/01 | 10:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أنهى الإسباني سيرجيو راموس، أي علاقة تربطه بنادي ريال مدريد في الوقت الحالي.

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وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد، اليوم الأربعاء (30 يونيو/حزيران)، وأعلن النادي الملكي هذا الشهر، أن اللاعب لن يجدد عقده.ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن راموس حذف من سيرته الذاتية على موقع تويتر، أنه لاعب في صفوف ريال مدريد، كما أزال شعار النادي الملكي من حسابه.

وأشارت إلى أن سيرجيو راموس يكتفي بذكر أنه لاعب كرة قدم وسفير اليونيسيف، ولا يشير إلى أنه لاعب في منتخب إسبانيا، عقب استبعاده من المشاركة في يورو 2020.وذكرت أن ريال مدريد لا يزال يضع راموس في قائمته على الموقع الرسمي بالقميص رقم 4، ويشير إلى أنه قائد الفريق الملكي.وقالت الصحيفة إن من المنتظر حذف راموس من قائمة الميرنجي اليوم في منتصف الليل، عندما ينتهي عقد اللاعب مع ريال مدريد بشكل رسمي.

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