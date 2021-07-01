السجن 3 سنوات لممثلة أميركية بتهمة الانتماء لمنظمة

2021/07/01 | 10:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم على الممثلة الأميركية أليسون ماك المعروفة بدورها في مسلسل "سمولفيل"، الأربعاء أمام محكمة فدرالية في بروكلين بالسجن 3 سنوات لمشاركتها في منظمة هرمية للاستعباد الجنسي، في عقوبة أتت مخففة بفضل تعاونها مع السلطات.

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