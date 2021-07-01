2021/07/01 | 10:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي: حلف شمال الاطلسي كان شريكاً في توفير الدعم لجهود العراق في دحر داعش » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 10:53

واع/

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