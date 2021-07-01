2021/07/01 | 10:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بإرهابي كان متخفيا بين المدنيين في نينوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بإرهابي كان متخفيا بين المدنيين في نينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بإرهابي كان متخفيا بين المدنيين في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).