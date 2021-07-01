مجموعة العراق في التصفيات الحاسمة لكأس العالم: مواجهات مع إيران وكوريا والإمارات

2021/07/01 | 10:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وضعت قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم في قطر 2022، المنتخب الوطني العراقي، في المجموعة الأولى إلى جانب إيران وكوريا الجنوبية والأمارات.وبحسب القرعة، التي اجريت اليوم، فأن المجموعة الأولى تضمنت كلاً من: (إيران، كوريا الجنوبية، الامارات، العراق، سوريا، لبنان).

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