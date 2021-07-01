كتاب اللادولة لفالح عبد الجبار---- مآلات الوضع العراقي - عبد الجبار نوري

2021/07/01 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الجبار_نوري ضمن سلسلة دراسات فكرية تنشرها جامعة الكوفة صدر حديثاً " كتاب اللادولة " لعالم الأجتماع العراقي " فالح عبدالجبار "(1946-2018) ترجمة حسني زينة وتحرير علي حاكم صالح وحسن ناظم ، ما قالهُ الأستاذ حسن ناظم وزير الثقافة عن الكتاب " أللادولة " : لم يمهل القدر فالح ليكمل تنظيم كتابهِ هذا وتبويبهِ ومراجعتهِ وتصحيحهِ فرحل عاجلا في 26شباط2018 ببيروت متأثراً بنوبة قلبية ، وهو يحاول أن يقول آخر كلماته في أو ......





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