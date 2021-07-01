العراق يستقبل أكبر رحلة للحج المسيحي في أور قريباً

2021/07/01 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، استعدادها لاستقبال أكبر رحلة للحج تضم 13 ألف حاج مسيحي لزيارة مسقط رأس النبي إبراهيم وأداء الصلاة الإبراهيمية في مدينة أور الأثرية بمحافظة ذي قار.

وقال مدير مفتشية آثار وتراث ذي قار عامر عبد الرزاق في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن ""رئيس مؤسسة السياحة والحج المسيحي ريمو كبافاريني اتفق مع وزير الخارجية فؤاد حسين خلال زيارته الفاتيكان مؤخراً على تنظيم هذه الرحلات، والتي تعد ة أكبر رحلة حج مسيحي في التاريخ لمنطقة أور الأثرية مسقط رأس النبي إبراهيم، إذ تضمّ 13 ألف حاج، وستمهِّد لرحلات حجيج مسيحي منتظمة شهرياً".

وأضاف أن "الحكومة المحلية وبالتنسيق مع مفتشية الآثار والحكومة اتخذت خطوات مهمة لتأهيل مدينة أور استعداداً لهذه الرحلة والرحلات التي تليها، تضمنت البدء بمشاريع تطوير الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية المحيطة، بينما يتم التخطيط لإنشاء مرافق خدمية بينها دور فندقية ومولات ومتنزهات".

وأشار عبد الرزاق إلى أن "هذه الرحلات لها أهمية كبيرة في إنعاش واقع السياحة في المحافظة التي تضم أكبر المواقع الأثرية في العالم"، مبيناً أن "10 بعثات تنقيب اميركية وفرنسية وألمانية وروسية وسلوفاكية، إلى جانب البعثة الإيطالية العاملة الآن، جرى الاتفاق معها على إجراء عمليات تنقيب في مدينتي تل زرغل ولارسا الأثريتين".

وبين أن "البعثات أجرت كشوفات على المواقع المذكورة، ومن المؤمَّل أنْ يبدأ عملها في شهر تشرين الأول المقبل ويستمرّ ثلاثة أشهر، بينما ستبدأ بعثتان أميركية وألمانية عملهما خلال المدَّة المقبلة في موقع تل الهباء (مملكة لكش)، فضلاً عن البعثة الفرنسية المتخصصة بالتنقيب التي ستبدأ أعمالها أيضاً في مدينة كرسو الأثرية".

ومن الجدير بالذكر ان وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم كان قد أعلن خلال زيارته المحافظة أيار الماضي أن من ضمن أولويات الوزارة تطوير الواقع السياحي في مدينة أور والأهوار عن طريق تنفيذ مشاريع قصيرة المدى توفر الاحتياجات الأساسية للسائح كالاستراحات والأكشاك والمرافق الخدمية والصحية، لتتسنى الفرصة لمحاولة استقدام الأفواج السياحية.

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