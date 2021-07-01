العراق ضمن المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم

2021/07/01 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وقع المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ضمن المجموعة الأولى الى جانب : ايران وكوريا الجنوبية والامارات وسوريا ولبنان، في القرعة التي اجراها الاتحاد الاسيوي لتصفيات المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم في قطر.

وضمت المجموعة الثانية ، اليابان وأستراليا والسعودية وفيتنام وعمان والصين.

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