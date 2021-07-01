العراق في مجموعة ايران وكوريا الجنوبية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم

2021/07/01 | 11:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اوقعت قرعة التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم العراق في المجموعة الاولى بجانب ايران وكوريا الجنوبية وسوريا ولبنان والامارات ./ انتهى

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