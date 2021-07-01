الكاظمي يفتح ملفي الانتخابات والورقة البيضاء باجتماع الناتو

2021/07/01 | 11:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن حلف الناتو كان شريكاً بتوفير الدعم للعراق لمواجهة داعش.وقال الكاظمي، في كلمة له خلال اجتماعه بالممثلين الدائميين لدول حلف شمال الأطلسي […]

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