الحشد الشعبي يطيح بإرهابي من خلايا داعش النائمة في نينوى

2021/07/01 | 11:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، الاطاحة بإرهابي يعمل مع خلية داعشية نائمة في نينوى.وقالت الهيئة في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، إن “قوة من الحشد الشعبي تمكنت من الاطاحة بإرهابي يعمل مع خلية داعشية نائمة في نينوى”، مبينة أن “الإرهابي كان يتخفى مع المدنيين وتم اعتقاله عقب جهد استخباري مكثف، ووفق […]

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