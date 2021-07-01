الإطاحة بإرهابي يعمل مع خلية داعشية نائمة في نينوى

2021/07/01 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الخميس، الإطاحة بإرهابي يعمل مع خلية داعشية نائمة في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة تابعة للحشد الشعبي تمكنت من الإطاحة بإرهابي يعمل مع خلية داعشية نائمة في محافظة نينوى".وأضافت، ان "الإرهابي كان يتخفى مع المدنيين وتم اعتقاله عقب جهد استخباري مكثف، وفق مذكرة قضائية".

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