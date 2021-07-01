كشف ملابسات حادث قتل 'غامض' والقبض على الجناة في بغداد

2021/07/01 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، عن ملابسات حادث قتل غامض، والقبض على الجناة شمال شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب القدس تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصل في منطقة الشعب (الغرير)، ولمجهولية الفاعل أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بالحادث الى مكافحة اجرام القدس".

وتابع البيان، انه "تم على الفور تشكيل فريق عمل تحت إشراف مدير مكافحة اجرام بغداد وبمتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة والانتقال الى محل الحادث واعادة الاجراءات التحقيقية والكشف الموقعي على محل الحادث وجمع الإدلة للتوصل الى الجناة، وبعد التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر، تم القبض على الجناة البالغ عددهم ثلاثة متهمين وبعد التحقيق معهم ومواجهتهم بالادلة والاتهام اعترفوا صراحةً بارتكابهم حادث القتل".

واشار الى، ان "المتهمين دونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات وإجراء كشف الدلالة الذي جاء مطابقا لذلك وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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