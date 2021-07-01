درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض التدريجي

2021/07/01 | 11:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، عن انخفاض درجات الحرارة ابتداء من اليوم، الخميس، لافتة الى ان مدينة خانقين سجلت اعلى درجة حرارة.

وقالت المديرية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان درجات الحرارة تنخفض درجتين ابتداء من اليوم، مشيرة الى ان درجات الحرارة ستنخفض تدريجيا خلال الايام المقبلة.

واضافت: ان مدينة خانقين سجلت اعلى درجة حرارة، امس الاربعاء، وبلغت 50 درجة مئوية.

وعلى صعيد منفصل، اعلنت هيئة الانواء الجوية العراقية عن انخفاض درجات الحرارة يوم غد الجمعة مقارنة مع الايام الماضية، يأتي ذلك في وقت عطلت 10 محافظات عراقية الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

PUKmedia متابعة

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