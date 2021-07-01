2021/07/01 | 11:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مختار احد احياء قضاء خورماتو بدور الأتحاد الوطني الكوردستاني في أرساء السلام والأمان في خورماتو وأطرافها.

وقال حيدر حميد الكرمكي مختار حي الشهيدان في خورماتو لـPUKmedia: ان وجود الأتحاد الوطني الكوردستاني في خورماتو معناه وجود الأمن والأمان في المنطق، موضحا، اننا أهالي خورماتو يقفون مع الأتحاد الوطني الكوردستاني لأنه الحزب الوحيد الذي همه حقوق المواطنين وهو المدافع الوحيد عنا.

وأضاف: ليس هناك أحد ينكر ما قدمه الأتحاد الوطني الكوردستاني لأهالي قضاء خورماتو في كافة النواحي وبالأخص النواحي الخدمية لأن خورماتو والأتحاد الوطني الكوردستاني توأمان لا ينفصلنان أبدا.

وعلى صعيد متصـل، قال المعلم سالم محمد أن سبب حبنا للأتحاد الوطني الكوردستاني هو سعة صدره و الوفاء تجاه الجميع بدون أي تميز عنصري أو عرقي وأنه يضحي من أجلنا لذا يستوجب لنا أن نقف معه لكي نكمل المسيرة الظافرة للراحل فقيد الامة الرئيس مام جلال.

PUKmedia / عمر اواره

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أهالي خورماتو يشيدون بدور الاتحاد الوطني الكوردستاني) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أهالي خورماتو يشيدون بدور الاتحاد الوطني الكوردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).