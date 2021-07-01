البيان الكامل لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اجتماع ممثلي دول حلف شمال الأطلسي

2021/07/01 | 11:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الكاظمي بحسب البيان (1 تموز 2021)، “يقدر العراق عاليًا التعاون مع منظمة حلف شمال الاطلسي الناتو والدول الأعضاء فيها، من أجل دعم إعادة بناء مؤسساتنا العسكرية وتعزيز قدرات قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في مواجهة الإرهاب، وتحدونا رغبة جادة في … Readmore

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