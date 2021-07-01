2021/07/01 | 11:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

طالبت وزارة الكهرباء الدوائر المستثناة من القطع عبر خطوط الطوارئ بدفع الديون التي بذمتها البالغة 3 ترليونات دينار، في وقت قرَّرت فيه وزارة النفط زيادة حصة المولدات السكنية في جميع المحافظات من وقود الكاز.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي إنَّ “الوزارة تتحرك حاليا لاستحصال الديون التي بذمة المؤسسات الحكومية بعد أن تجاوزت 3 ترليونات دينار، خصوصا الدوائر المستثناة من القطع كدوائر الصرف الصحي والمستشفيات”.

وعزا العبادي اسباب تردي تجهيز الكهرباء إلى عوامل عديدة، منها انحسار اطلاقات الغاز المورد لمحطات الانتاج، مبينا أنَّ “المحطات في الصيف تحتاج إلى 70 مليون متر مكعب من الغاز وما يتم تجهيزه الان لا يتجاوز الـ 30 مليونا”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تطالب دوائر الدولة بدفع الديون البالغة 3 تريليون دينار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تطالب دوائر الدولة بدفع الديون البالغة 3 تريليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).