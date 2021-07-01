العراق يشهد بوادرا اولية على “امتلاء الأسرة والمستشفيات”.. الرصافة تتخذ اجراءات شاملة بفعل الموجة الثالثة

2021/07/01 | 11:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اتّخذت دائرة صحة الرصافة اجراءات عاجلة لتوسيع ردهات الطوارئ وتفريغ عدد من اسرة المستشفيات لاحتواء الاصابات المتزايدة لكورونا، واكدت ان اغلب المصابين بالسلالة الجديدة للوباء من الحالات الشديدة والحرجة.وفي غضون ذلك، حذرت الدائرة من حملات تلقيح طلبة الجامعات والملاكات التدريسية والموظفين في مواقع عملهم نظرا لافتقار هذه المواقع لسلسلة التبريد المثالية […]

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