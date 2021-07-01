2021/07/01 | 11:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع - حسين عمارأكد المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة جون ويتل ان عمله المقبل سيتركز على الاهتمام بفئة الشباب، لافتا الى ان اللاعبين المتواجدين في الاندية العراقية بحاجة الى عمل طويل .وقال ويتل في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" العمل المقبل سيبدأ بجمع المعلومات من خلال اقامة اجتماعات رسمية وغير رسمية مع المدربين، بالاضافة الى اجتماعات مع الاندية العراقية، وسيتم التركيز على الاندية الشبابية لتكوين فكرة كافية عن واقع الكرة العراقية ".واضاف ويتل قائلاً : ان" ما تم ابلاغي به والذي اؤمن به ان اللاعبين المتواجدين في الاندية العراقية بحاجة الى عمل وتطوير مستمر وبلا توقف خلال السنوات القادمة " مبينا ان" تطوير اللاعب يستغرق خمس سنوات لقطع نصف الطريق الى بلوغ مرحلة الاحتراف".ولفت ويتل الى انه" سيعمل على صناعة لاعبين على مستوى عالٍ لرفد المنتخب الوطني بالاضافة الى تقديم المشورة لما فيه نجاح منتخب الاسود في مهمته القادمة" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ويتل يكشف آلية عمله ويؤكد اهتمامه بفئة الشباب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ويتل يكشف آلية عمله ويؤكد اهتمامه بفئة الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).