الدهلكي يدعو الكاظمي إلى تشكيل خلية أزمة لمعالجة مشكلة الكهرباء

2021/07/01 | 11:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب عن تحالف “تقدم” رعد الدهلكي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الايعاز الفوري بتشكيل خلية ازمة لمعالجة مشكلة الكهرباء تضم وزيري الداخلية والنفط والمحافظين.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، إن “درجات الحرارة بدأت تأخذ منحنى خطير جدا، وهنالك حالة من الغضب والغليان يعيشها الشارع العراقي نتيجة لانعدام الطاقة الكهربائية يقابلها ارتفاع أسعار المولدات الاهلية لاسباب مختلفة”، مبينا ان “هذا الوضع بحاجة الى معالجة انية وسريعة الى حين وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى لمعالجة وضع الكهرباء في العراق”.

وأضاف الدهلكي، ان “رئيس الحكومة مطالب بالتدخل العاجل لإيجاد حلول سريعة وفورية تقلل من معاناة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة”، مطالبا “بتشكيل خلية ازمة بصلاحيات معينة لمعالجة مشكلة الكهرباء وتضم وزيري الداخلية والنفط والمحافظين وتستمر بعملها الى نهاية شهر ايلول المقبل”.

واوضح، ان “خلية الازمة تأخذ على عاتقها مضاعفة حصص الكاز الموزعة على المولدات الاهلية، مع وضع جداول رسمية موحدة لسعر أمبير الكهرباء في كل محافظة يتم متابعة تنفيذه من قبل قواطع وزارة الداخلية ومكاتب المحافظين بشكل يومي مع محاسبة جميع المخالفين ممن يرفعون الأسعار بغية تخفيف الضغط المادي على المواطنين وضمان استمرار عمل المولدات الاهلية في هذه الفترة التي تشهد ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة”.

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