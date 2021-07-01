الخارجية: فتح النافذة الإلكترونية الخاصة بحجز المواعيد لمراجعة الدائرة القنصلية

2021/07/01 | 11:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن فتح النافذة الإلكترونية الخاصة بحجز المواعيد لمراجعة الدائرة القنصلية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان انه “تم فتح النافذة الإلكترونية الخاصة بحجز المواعيد لمراجعة الدائرة القنصلية قسم التصديقات لغرض تصديق المعاملات اعتباراً من تاريخ 4/ تموز/ 2021”.

واضافت ان “ذلك من خلال الرابط الإلكتروني المدرج أدناه:

​https://ecsmofa.gov.iq/baghdad​​​

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