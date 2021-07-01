الصحاف يعلن اطلاق النافذة الألكترونيّة لحجز المواعيدالخاصّة بالدائرة القنصليّة

2021/07/01 | 12:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إطلاق نافذة إلكترونية لحجز الممواعيد الخاصة بالدوائر القنصلية.وذكر المتحدّث بإسم وزارة الخارجيّة احمد الصحاف في بيان، انه “بجهدٍ عالٍ من كوادرها تُعلن وزارة الخارجيّة عن إطلاق النافذة الألكترونيّة لحجز المواعيدالخاصّة بالدائرة القنصليّة، لغرض تصديقِ معاملات المواطنين، وتوفير الخدمة اللازمة لهم وإعتباراً من ٢٠٢١/٧/٤”.رابط الحجز اضغط هنا

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