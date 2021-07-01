الإيزيديون: متمسكون بوطننا رغم الإبادة والتهميش

2021/07/01 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أكد رئيس حزب تقدم الايزيدي سعيد بطوش، اليوم الخميس، تمسك أبناء المكون الايزيدي ببلدهم وقوميتهم وتاريخهم رغم تعرضهم لإبادات كثيرة والمعاناة من التهميش.

وقال بطوش في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "القومية الإيزيدية تعاني التهميش منذ تأسيس الدولة العراقية ولغاية الان على الرغم من كونها إحدى الديانات والقوميات القديمة منذ الاف السنين، وأبناء المكون الايزيدي يرون انهم ركن أساسي من اركان البلد منذ عهد البابليين والسومريين والأكديين".

وأضاف أن "الايزيديين تعرضوا لإبادات كثيرة ومنها ما جرى في العام 2014 من قبل تنظيم داعش، والشعب الايزيدي ضحية لصراعات دينية أو قومية منذ عقود أو قرون مضت، وأغلب ما تعرض له يكون دائما بشأن موضوع القومية، وخاصة بسبب الصراع بين العرب والكرد، على الرغم من انه ليس جزءا من هذا الصراع، فابناء المكون الايزيدي لديه لغته وتاريخه وديانته وهو يمثل جزءا من العراق".

وأشار إلى أن "المناطق التي يقطنها أبناء المكون الايزيدي أصبحت استراتيجية مستقبلية، وهو ما جعلها عرضة للصراع الدولي، حيث تهميش أبناء المكون داخليا وخارجيا ولا يزال 75 بالمائة من الايزيديين في حالة نزوح"، مبيناً أن "الايزيديين مصرون على البقاء في وطنهم وجغرافيتهم، فمنذ 7 سنوات ورغم هذه الضغوط والقصف وداعش، وما زلنا متمسكين بجذورهم وتاريخهم ووطنيتهم على الرغم من وجود مسببات الهجرة، لكنه سيقاوم للحفاظ على القومية والديانة".

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