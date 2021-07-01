الهلال الأحمر في واسط يوزع مواد صحية على عوائل المصابين بكورونا

2021/07/01 | 12:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ باشرت فرق جمعية الهلال الأحمر العراقي فرع واسط بتوزيع المواد الصحية على العوائل المصابه والمتضررة من جائحة كورونا.وقال مسؤول الدعم الصحي محمد الزريجي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان:" الجمعية ، بناء على توجيهات المركز العام، قامت من خلال كوادر القسم الصحي والاغاثة والمتطوعين بتوزيع /450/ مجموعة صحية تتضمن مواد معقمة وكذلك لغسل الجسم واليدين مع تقديم الارشادات وبوسترات التوعية للوقاية من الجائحة "./إنتهى

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