العراق في مجموعة ايران وكوريا الجنوبية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم/موسع

2021/07/01 | 12:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اقيمت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة تصفيات كأس العالم بآسيا المتأهلة من الدور الثاني ، التي تم تقسيمها الى مجموعتين .وقد نتج عن القرعة وقوع العراق في المجموعة الأولى الى جانب الإمارات وكوريا الجنوبية وسوريا ولبنان وإيران ".اما المجموعة الثانية فتضمنت السعودية وأستراليا والصين وعمان وفيتنام واليابان ".وبعد تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة النهائية من التصفيات إلى مجموعتين، سيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم 2022، فيما ينتقل صاحبا المركز الثالث بالمجموعتين إلى المرحلة الرابعة ".وفي المرحلة الرابعة، سيلتقي المنتخبان صاحبا المركز الثالث في مباراة واحدة، من أجل تحديد المتأهل إلى المباراة الفاصلة المؤهلة للمونديال ".وفي حزيران 2022، ستُقام المباراة الفاصلة بين المتأهل من آسيا، والمتأهل من قارة أخرى، لتحديد صاحب المقعد المونديالي"./انتهى2

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