المرشد الايراني يعيين محسني اجئي على راس السلطة القضائية في ايران بدلا عن ابراهيم رئيسي

2021/07/01 | 12:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المرشد الايراني السيد علي

الخامنئي قرارا بتعيين غلام حسين محسني

اجئي رئيسا للسلطة القضائية في بلاده.

واشار السيد خامنئي في حديث نشرته وكالة

فارس الايرانية الى انتخاب ابراهيم

رئيسي رئيسا للجمهوري

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