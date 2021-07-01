2021/07/01 | 12:12 - المصدر: عين العراق

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الخميس 1 يوليو 2021 | 12:10 مساءً

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أصحاب سيارات الأجرة يتظاهرون بسبب البنزين في كركوك: "أزمة مفتعلة"

تظاهر العشرات من أصحاب سيارات الأجرة في محافظة كركوك، الخميس، مطالبين بحلول لازمة البنزين وزيادة التجهيز لهم، فيما وصفوها بـ"أزمة مفتعلة لا احد يعرف سببها".

وقال مصدر ، إن العشرات من أصحاب السيارات الأجرة (التاكسي) تظاهروا امام مبنى محافظة كركوك مطالبين الحكومة المحلية والمنتوجات النفطية بحل ازمة البنزين "المتعمدة" في كركوك، على حد قولهم.

ولفت إلى أن أصحاب السيارات الأجرة طالبوا بزيادة كميات التجهيز، وتسهيل حصولهم على البنزين.

وبين أن السواق أعربوا عن امتعاضهم من التشديد الحاصل في المحطات، ومن تحول "محطات البنزين الى مركز للشرطة تحقيق وتدقيق"، على حد تعبيرهم.

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