2021/07/01 | 12:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمل تخريبي جديد يستهدف خطوط الطاقة كركوك – قيارة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمل تخريبي جديد يستهدف خطوط الطاقة كركوك – قيارة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمل تخريبي جديد يستهدف خطوط الطاقة كركوك – قيارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).