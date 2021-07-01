2021/07/01 | 12:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، كلمة خلال اجتماعه بالممثلين الدائميين لدول حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أشار فيها إلى تطلع العراق لاستمرار دول حلف الناتو في تدريب وتأهيل وتجهيز قواتنا المسلحة، وتطرق إلى الورقة الاصلاحية والاوضاع الاقتصادية والاستعدادات للانتخابات المقبلة.أبرز ماجاء في كلمة الكاظمي خلال اجتماعه بالممثلين الدائميين لدول …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبرز ماجاء في كلمة الكاظمي خلال اجتماعه بالممثلين الدائميين لحلف شمال الأطلسي في بروكسل first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرز ماجاء في كلمة الكاظمي خلال اجتماعه بالممثلين الدائميين لحلف شمال الأطلسي في بروكسل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرز ماجاء في كلمة الكاظمي خلال اجتماعه بالممثلين الدائميين لحلف شمال الأطلسي في بروكسل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).