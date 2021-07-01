الكاظمي يوجه المستشارين بمراجعة قرار لنظام صدام حسين

2021/07/01 | 12:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

وجّه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، هيئة المستشارين بإعادة دراسة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بإعفاء الشركات الأجنبية من الالتزامات المالية.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، 1 تموز/يوليو، أنّ "التوجيه صدر أثناء انعقاد الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين للمجلس، ونص على قيام هيئـة المستشارين بالتنسيق بينهـا ووزارات (الماليـة، والتخطيـط، والنفـط، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والكهرباء)، لإعادة دراسة مشروع قانـون إلغاء قـرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (767) لسنة 1987، بشأن إلغاء القرار الذي بموجبه يتم إعفاء الشركات الأجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الالتزامات المالية".

كما نص التوجيه، وفق البيان،على أن تُرفع نتائـج الدراسـة إلى اللجنة القانونية المؤلفة فـي الأمانة العامة لمجلس الـوزراء استنـادًا إلى أحكام المادة (6) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء؛ لإعادة عـرض مشروع القانون على مجلس الوزراء.

ويقضي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بإعفاء الشركات الأجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها؛ بسبب تنفيذها تلك المشاريع بما في ذلك ضريبة الدخل المتحققة على مدخولات منتسبيها من غير العراقيين.

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