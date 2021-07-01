كتلة بدر النيابية: ضرورة تحرك الحكومة من أجل إنهاء تواجد القوات الامريكية على أرض العراق

2021/07/01 | 12:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر النائب عن كتلة بدر في البرلمان العراقي عباس الزاملي، الخميس، استمرار تواجد القوات الاميركية داخل العراق والجرائم التي ترتكبها، مشددا على ضرورة تحرك الحكومة سريعا لانهاء تواجد هذه القوات على ارض العراق.وقال الزاملي ، ان “القوات الاميركية غير … Readmore

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