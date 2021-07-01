المدير الفني البريطاني في أول تصريح: سنصنع لاعبين محترفين للمنتخب الوطني العراقي

2021/07/01 | 12:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة جون ويتل، الخميس، ان عمله المقبل سيتركز على الاهتمام بفئة الشباب وصناعة لاعبين محترفين.

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وقال ويتل في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ناس"(1 تموز 2021)، إن "العمل المقبل سيبدأ بجمع المعلومات من خلال اقامة اجتماعات رسمية وغير رسمية مع المدربين، بالاضافة الى اجتماعات مع الاندية العراقية، وسيتم التركيز على الاندية الشبابية لتكوين فكرة كافية عن واقع الكرة العراقية ".

وأضاف ان "ما تم ابلاغي به والذي اؤمن به ان اللاعبين المتواجدين في الاندية العراقية بحاجة الى عمل وتطوير مستمر وبلا توقف خلال السنوات القادمة " مبينا ان" تطوير اللاعب يستغرق خمس سنوات لقطع نصف الطريق الى بلوغ مرحلة الاحتراف".

ولفت ويتل الى انه "سيعمل على صناعة لاعبين على مستوى عالٍ لرفد المنتخب الوطني بالاضافة الى تقديم المشورة لما فيه نجاح منتخب الاسود في مهمته القادمة" .

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