2021/07/01 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



انطلاق عمليات تفتيش واسعة في سامراء المركز الخبري الوطني.

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