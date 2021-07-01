ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق المحلية لهذا اليوم

2021/07/01 | 12:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الخميس، (1 تموز 2021)، بحسب رصد مختصين.بغداد – بورصة الكفاح 147,250 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي) 146,750 147,750 ———————————————— البصرة – بورصة 147,300 ——————————- اربيل – بورصة 147,500 ——————————- الموصل – بورصة 147,500

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